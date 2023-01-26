Создать движение для демонстрации неправоты Зеленского. Медведчук рассказал о своих политических планах

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук дал интервью RT и повторил слова о необходимости создать представительство для тех украинцев, которые не поддерживают политику официального Киева. Материал и видео опубликованы 26 января.

Говоря о своем нынешнем положении, Медведчук заявил, что был и остается гражданином Украины, хотя Зеленский и лишил его такого статуса. У него есть внутренний паспорт страны и нет российского гражданства.

Последнее время Медведчук занимается тем, чтобы восстановить свою команду. В интервью звучит мысль о том, что те, кто не поддерживает Украину в нынешнем виде и не хочет видеть Зеленского президентом, должны получить право голоса в «другой Украине» и для этого должно быть создано ее представительство. «Необходимо, чтобы и в России, и на Украине, и на Западе услышали голос другой Украины. А она есть. Тот «монолит», который якобы представляется Зеленским, — это монолит, который высосан из пальца. Это монолит на штыках. Он сегодня представляет Украину и говорит, что украинский народ объединился в вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии. Это не так».