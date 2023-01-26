Создать движение для демонстрации неправоты Зеленского. Медведчук рассказал о своих политических планах

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук дал интервью RT и повторил слова о необходимости создать представительство для тех украинцев, которые не поддерживают политику официального Киева. Материал и видео опубликованы 26 января.
Говоря о своем нынешнем положении, Медведчук заявил, что был и остается гражданином Украины, хотя Зеленский и лишил его такого статуса. У него есть внутренний паспорт страны и нет российского гражданства.
Последнее время Медведчук занимается тем, чтобы восстановить свою команду. В интервью звучит мысль о том, что те, кто не поддерживает Украину в нынешнем виде и не хочет видеть Зеленского президентом, должны получить право голоса в «другой Украине» и для этого должно быть создано ее представительство. «Необходимо, чтобы и в России, и на Украине, и на Западе услышали голос другой Украины. А она есть. Тот «монолит», который якобы представляется Зеленским, — это монолит, который высосан из пальца. Это монолит на штыках. Он сегодня представляет Украину и говорит, что украинский народ объединился в вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии. Это не так».
По прикидкам Медведчука, влиться в движение против «неонацистской» и «милитаристской» Украины могут миллионы украинцев по всему миру («их надо сегодня выкристаллизовать») и от них зависит, какого лидера выберет себе это общественное движение.
Закончил интервью Медведчук на мысли о том, что Запад использует Украину как полигон, а закончится это все может ядерным конфликтом.
Еще до начала военных действий на территории Украины в отношении Медведчука было возбуждено уголовное дело о госизмене, речь шла о поставках угля с территории Донбасса. Он находился под домашним арестом, но в начале весны сбежал. Еще через несколько месяцев его задержали при попытке пересечь границу. В сентябре этого года его обменяли на пленных военнослужащих Украины.