Виктор Медведчук призвал создать на Украине новое движение «для спасения страны»

На Украине необходимо создать политическое движение из выступающих против того, чтобы страна «стала местом геополитических разборок». Об этом говорится в опубликованной 16 января в «Известиях» статье главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), бывшего депутата Верховной рады Виктора Медведчука.

Он считает, что гражданам Украины необходимо «для спасения страны» начать строить демократию и проводить гражданский диалог «без западных кураторов».

«Для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится. Значит, необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок», — пишет Медведчук.