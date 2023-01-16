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    Виктор Медведчук призвал создать на Украине новое движение «для спасения страны»

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    На Украине необходимо создать политическое движение из выступающих против того, чтобы страна «стала местом геополитических разборок». Об этом говорится в опубликованной 16 января в «Известиях» статье главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), бывшего депутата Верховной рады Виктора Медведчука.

    Он считает, что гражданам Украины необходимо «для спасения страны» начать строить демократию и проводить гражданский диалог «без западных кураторов».

    «Для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится. Значит, необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок», — пишет Медведчук.

    Также экс-депутат Верховной рады утверждает, что интеграцию Украины с Россией «однозначно диктует экономика, а антироссийские взгляды принесли Киеву только горе и нищету».

    Кроме того, в своей статье Виктор Медведчук полагает, что после окончания холодной войны США и НАТО стали считать себя победителями, а территорию бывшего Советского Союза — своей «законной добычей». Затем, продолжает он, произошло «выдавливание России из Европы», что привело к появлению на Украине «антироссийской политики на уровне государственной идеологии».

    Недавно глава Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Виктора Медведчука, которого в сентябре передали России в рамках обмена пленными. Деятельность его партии на Украине приостановили весной 2022 года. В отношении политика Киев открыл несколько уголовных дел, в том числе и о госизмене.

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