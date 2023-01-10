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    Зеленский лишил украинского гражданства Медведчука и еще трех депутатов

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    Глава Украины Владимир Зеленский лишил гражданства депутатов Верховной рады — Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Об этом президент заявил 10 января в видеообращении.

    Зеленский отметил, что решение принято на основании материалов службы безопасности и государственной миграционной службы, причем эти меры будут не последними.

    В сентябре Украина передала оппозиционного политика Медведчука России в рамках обмена пленными. Его, а также Кузьмина и Козака, подозревали в госизмене, а Деркача — в работе на российскую разведку.

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    УкраинаСанкцииГраждане УкраиныВиктор МедведчукЗеленский
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