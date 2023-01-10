Зеленский лишил украинского гражданства Медведчука и еще трех депутатов

Глава Украины Владимир Зеленский лишил гражданства депутатов Верховной рады — Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Об этом президент заявил 10 января в видеообращении.



Зеленский отметил, что решение принято на основании материалов службы безопасности и государственной миграционной службы, причем эти меры будут не последними.

В сентябре Украина передала оппозиционного политика Медведчука России в рамках обмена пленными. Его, а также Кузьмина и Козака, подозревали в госизмене, а Деркача — в работе на российскую разведку.