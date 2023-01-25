Артиллерийскую академию заставят привести в порядок здание на Литейном проспекте

Комитет по охране памятников провел проверку после обрушения штукатурки с фасада здания Михайловской военной артиллерийской академии. По итогам чиновники направят вузу понуждение привести здание в порядок и подадут соответствующий иск в суд. Об этом «Фонтанке» 25 января рассказали в комитете.



В комитете рассказали, что после поступления информации об обрушении штукатурного слоя с поверхности фасада дома по адресу: Литейный проспект, 3, сотрудники ведомства провели проверку. Там располагается одно из зданий Артиллерийской академии, оно является выявленным памятником «Левое крыло цейхгаузов (корпуса Главного артиллерийского управления)». Как указано на сайте Минобороны РФ, дом на Литейном предназначен для размещения курсантов.

