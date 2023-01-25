    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как -2

    4 м/с, ю-з

    761мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.75eur74.69

    «Росконгресс» открыл набор волонтеров на ПМЭФ-2023

    1294
    3 комментария

    Открыт набор волонтеров для работы на Петербургском международном экономическом форуме. Заявку можно подать до конца февраля, сообщает 25 января пресс-служба ПМЭФ-2023.

    Набор объявил фонд «Росконгресс» вместе с Ассоциацией волонтерских центров. В рамках Программы мобильности будут выбраны 60 человек, которые помогут в организации форума с 7 по 18 июня.

    Кандидат должен быть совершеннолетним гражданином РФ, владеющим английским языком на уровне не ниже Upper Intermediate (B2). Кроме того, он должен иметь опыт добровольчества, подтвержденный на платформе DOBRO.RU или «выявленный в ходе интервью», пройти онлайн-курс «Событийное волонтерство. Базовый курс», а также зарегистрироваться и подать заявку на сайте congress.ru. Подробно ознакомиться с критериями и перейти к форме подачи заявки можно здесь.

    Заявки желающих, не соответствующих этим критериям, рассматривать не будут. Подходящим кандидатам придется пройти онлайн-тестирование на личностные качества и знание английского и два интервью — личное (частично на английском) и с оргкомитетом форума.

    Волонтеры подготовят площадку для ПМЭФ, будут сопровождать гостей и журналистов, работать на тематических стендах «и не только». Их отвезут к месту проведения форума и обратно, обеспечат проживание и питание.

    Заявки принимаются до 28 февраля включительно.

    Как писала «Фонтанка», петербуржцы могут предлагать темы для ПМЭФ, а авторы самых удачных из них смогут попасть на форум.

    Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня 2023 года на площадке КВЦ «Экспофорум». Сообщалось, что участники, оплатившие доступ на мероприятия стартового дня, смогут посетить итоговый день форума.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close