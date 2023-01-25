«Росконгресс» открыл набор волонтеров на ПМЭФ-2023

Открыт набор волонтеров для работы на Петербургском международном экономическом форуме. Заявку можно подать до конца февраля, сообщает 25 января пресс-служба ПМЭФ-2023.



Набор объявил фонд «Росконгресс» вместе с Ассоциацией волонтерских центров. В рамках Программы мобильности будут выбраны 60 человек, которые помогут в организации форума с 7 по 18 июня.



Кандидат должен быть совершеннолетним гражданином РФ, владеющим английским языком на уровне не ниже Upper Intermediate (B2). Кроме того, он должен иметь опыт добровольчества, подтвержденный на платформе DOBRO.RU или «выявленный в ходе интервью», пройти онлайн-курс «Событийное волонтерство. Базовый курс», а также зарегистрироваться и подать заявку на сайте congress.ru. Подробно ознакомиться с критериями и перейти к форме подачи заявки можно здесь.

