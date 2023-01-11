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    Участники, оплатившие доступ на стартовый день ПМЭФ, смогут посетить итоговый день форума

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    Участники, оплатившие стартовый пакет первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), получат возможность посетить мероприятия итогового четвертого молодежного дня форума. Об этом сообщает пресс-служба ПМЭФ 11 января.

    Регистрация на стартовый день будет открыта с февраля на официальном сайте форума. Доступ на мероприятия деловой программы первого дня составит 25 тысяч рублей.

    Программа первого дня включает в себя форум малого и среднего предпринимательства, форум «ПМЭФ Юниор», форум «Лекарственная безопасность» и арктическую повестку. Начнут работать тематические площадки — «Территория инноваций», «Социальная платформа Фонда Росконгресс», «Устойчивое будущее», пространство «Здоровое общество».

    Отдельное внимание в этом году планируется уделить и малому и среднему бизнесу: в стартовый день состоится Форум малого и среднего предпринимательства.

    Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков отметил, что программа экономического форума выходит за рамки трех дней, а стартовый день становится полноценным рабочим, когда участники имеют возможность принять участие во всех тематических пространствах.

    Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня 2023 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в Петербурге.

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