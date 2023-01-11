Участники, оплатившие доступ на стартовый день ПМЭФ, смогут посетить итоговый день форума

Участники, оплатившие стартовый пакет первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), получат возможность посетить мероприятия итогового четвертого молодежного дня форума. Об этом сообщает пресс-служба ПМЭФ 11 января.
Регистрация на стартовый день будет открыта с февраля на официальном сайте форума. Доступ на мероприятия деловой программы первого дня составит 25 тысяч рублей.
Программа первого дня включает в себя форум малого и среднего предпринимательства, форум «ПМЭФ Юниор», форум «Лекарственная безопасность» и арктическую повестку. Начнут работать тематические площадки — «Территория инноваций», «Социальная платформа Фонда Росконгресс», «Устойчивое будущее», пространство «Здоровое общество».
Отдельное внимание в этом году планируется уделить и малому и среднему бизнесу: в стартовый день состоится Форум малого и среднего предпринимательства.
Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков отметил, что программа экономического форума выходит за рамки трех дней, а стартовый день становится полноценным рабочим, когда участники имеют возможность принять участие во всех тематических пространствах.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня 2023 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в Петербурге.