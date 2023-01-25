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    Петербуржцам предлагают придумать темы для ПМЭФ-2023. Самых удачливых пригласят на форум

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    Петербуржцы могут предложить темы для обсуждения на Международном экономическом форуме. На крауд-платформе «Сильные идеи для нового времени» опубликовано уже больше полутысячи таких идей, сообщает 25 января пресс-служба фонда «Росконгресс».

    Платформа заработала накануне Нового года, но пользователи были активны и в праздники – предложения поступали даже в ночь на 1 января, отмечают в фонде.

    «За неделю после праздников скорость публикации комментариев увеличивалась каждый день. На сегодня опубликовано 1465 комментариев. Из них 921 комментарий непосредственно к темам и 544 ответа на них», – говорится в сообщении.

    Авторами тем стали 277 человек. Их можно предлагать в рамках восьми направлений: новые идеи для российской экономики в условиях санкций, укрепление технологического суверенитета страны, формирование нового мирового порядка, новая глобальная финансовая модель, социально-экономическое развитие, цифровизация и новейшие технологии, мировая торговля и логистика нового времени. Впрочем, «собственные предложения» тоже приветствуются.

    Темы будут собирать до 15 февраля, а авторов наиболее востребованных идей обещают пригласить на форум.

    Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня 2023 года на площадке КВЦ «Экспофорум». Сообщалось, что участники, оплатившие доступ на мероприятия стартового дня, смогут посетить итоговый день форума.

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