Петербуржцам предлагают придумать темы для ПМЭФ-2023. Самых удачливых пригласят на форум

Петербуржцы могут предложить темы для обсуждения на Международном экономическом форуме. На крауд-платформе «Сильные идеи для нового времени» опубликовано уже больше полутысячи таких идей, сообщает 25 января пресс-служба фонда «Росконгресс».



Платформа заработала накануне Нового года, но пользователи были активны и в праздники – предложения поступали даже в ночь на 1 января, отмечают в фонде.



«За неделю после праздников скорость публикации комментариев увеличивалась каждый день. На сегодня опубликовано 1465 комментариев. Из них 921 комментарий непосредственно к темам и 544 ответа на них», – говорится в сообщении.

