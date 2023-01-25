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    Глава эстонского МИД рассказал, закроют ли посольство РФ в Таллине

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    Эстония не планирует закрывать посольство России, заявил 25 января глава МИД республики Урмас Рейнсалу. Он отметил, что прекращение дипломатических отношений с РФ не имеет смысла.

    По словам Рейнсалу, Россия тоже не объявляла о намерении закрыть эстонское представительство. «Учитывая интересы эстонских граждан, консульские интересы, разумно, что у нас есть дипломатическое представительство в России», — цитирует его региональный портал. Он также напомнил, что в контактах с РФ Эстония придерживается принципа паритета.

    Ранее РФ понизила уровень дипотношений с Эстонией. Всю ответственность Россия возложила на эстонскую сторону, потребовавшую сократить число сотрудников в посольстве в Таллине до уровня дипломатических и прикомандированных сотрудников посольства страны в Москве. После этого Эстония тоже понизила уровень дипотношений с РФ, а из солидарности с ней — и Латвия.

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