Глава эстонского МИД рассказал, закроют ли посольство РФ в Таллине

Эстония не планирует закрывать посольство России, заявил 25 января глава МИД республики Урмас Рейнсалу. Он отметил, что прекращение дипломатических отношений с РФ не имеет смысла.



По словам Рейнсалу, Россия тоже не объявляла о намерении закрыть эстонское представительство. «Учитывая интересы эстонских граждан, консульские интересы, разумно, что у нас есть дипломатическое представительство в России», — цитирует его региональный портал. Он также напомнил, что в контактах с РФ Эстония придерживается принципа паритета.



Ранее РФ понизила уровень дипотношений с Эстонией. Всю ответственность Россия возложила на эстонскую сторону, потребовавшую сократить число сотрудников в посольстве в Таллине до уровня дипломатических и прикомандированных сотрудников посольства страны в Москве. После этого Эстония тоже понизила уровень дипотношений с РФ, а из солидарности с ней — и Латвия.

