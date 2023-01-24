    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    3 м/с, ю-з

    771мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd68.75eur74.69

    Боевые действия на Украине

    Spiegel: Германия приняла решение отправить на Украину танки Leopard 2

    1601
    обсудить

    Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение поставить Украине боевые танки типа Leopard 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера. Об этом 24 января пишет Spiegel.

    По информации издания, речь идет минимум об одной танковой роте (10 единиц). Также утверждается, что федеральное правительство намерено выдать разрешение скандинавским странам и Польше на поставки таких же танков Киеву.

    Spiegel отмечает, что решению Германии, по-видимому, предшествовали интенсивные согласования в течение нескольких дней с союзниками, особенно в Вашингтоне, поскольку Олаф Шольц всегда подчеркивал, что готов поставлять боевые танки только в союзе с другими странами, такими как США.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГерманияУкраинаЛеопардПоставки оружияТанки Леопард

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close