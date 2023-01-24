Spiegel: Германия приняла решение отправить на Украину танки Leopard 2

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение поставить Украине боевые танки типа Leopard 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера. Об этом 24 января пишет Spiegel.



По информации издания, речь идет минимум об одной танковой роте (10 единиц). Также утверждается, что федеральное правительство намерено выдать разрешение скандинавским странам и Польше на поставки таких же танков Киеву.



Spiegel отмечает, что решению Германии, по-видимому, предшествовали интенсивные согласования в течение нескольких дней с союзниками, особенно в Вашингтоне, поскольку Олаф Шольц всегда подчеркивал, что готов поставлять боевые танки только в союзе с другими странами, такими как США.

