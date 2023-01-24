Песков: Борьба с коррупцией продолжится, несмотря на закрытие данных о доходах

Законопроект о прекращении публикации деклараций сенаторов и депутатов Госдумы прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он связал грядущие изменения с боевыми действиями на Украине и пообещал, что документы о доходах и имуществе все равно будут проверять.
«Главным, наверное, является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех. <...> Антикоррупционный орган продолжает свою работу, продолжает проверять данные, которые подают, в том числе и чиновники», — заявил Песков (цитата по РИА Новости).
По его словам, свою специфику в ситуацию вносят «условия специальной военной операции».
О том, что декларации сенаторов Совфеда и депутатов Госдумы перестанут публиковать в открытом доступе, стало известно накануне. По данным «Ведомостей», с 2023 года будут открыты только обобщенные сведения о количестве поданных и не поданных деклараций, а также информация о выявленных нарушениях в целом.