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    Песков: Борьба с коррупцией продолжится, несмотря на закрытие данных о доходах

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    23 комментария

    Законопроект о прекращении публикации деклараций сенаторов и депутатов Госдумы прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он связал грядущие изменения с боевыми действиями на Украине и пообещал, что документы о доходах и имуществе все равно будут проверять.

    «Главным, наверное, является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех. <...> Антикоррупционный орган продолжает свою работу, продолжает проверять данные, которые подают, в том числе и чиновники», — заявил Песков (цитата по РИА Новости).

    По его словам, свою специфику в ситуацию вносят «условия специальной военной операции».

    О том, что декларации сенаторов Совфеда и депутатов Госдумы перестанут публиковать в открытом доступе, стало известно накануне. По данным «Ведомостей», с 2023 года будут открыты только обобщенные сведения о количестве поданных и не поданных деклараций, а также информация о выявленных нарушениях в целом.

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    Комментарии 23

    своих не бросаем24 Янв 2023 в 14:39
    нарушителей.

    1 августа на свадьбе с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой на руке кремлевского чиновника красовались часы Richard Mille RM 52-01 стоимостью в 620 тыс.долларов. Согласно декларации за прошлый год, чиновник заработал 9 млн рублей.

    Дмитрий Песков сказал журналистам, что часы - подарок жены, и он никаких деталей говорить не будет. "Это наше личное дело, это никого не волнует", - отрезал чиновник.

    Позже спортсменка сказала, что сама сделала такой подарок мужу. "Я – олимпийская чемпионка. Очень много работаю, в том числе и все лето. И конечно, зарабатывая своим трудом, могу позволить сделать хороший подарок", - сказала она в интервью изданию "Комсомольская правда". "И вообще, это не имеет никакого значения", - добавила Навка.

    Впрочем, в прошлом месяце в эфире программы "Всё будет хорошо" Татьяна Навка сетовала, что ей придется заплатить 700 тыс. рублей за коммунальные услуги в доме ее матери.
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