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    Боевые действия на Украине

    Сместивший Суровикина Герасимов дал первое интервью в новом статусе

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    Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов дал первое интервью после назначения на должность командующего Объединённой группировкой войск, участвующих в спецоперации на Украине. По его словам, в Генштабе «принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных верховным главнокомандующим, а также по обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз». Интервью Герасимова 23 января публикуют «Аргументы и факты».

    Герасимов, в частности, отметил, что «такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия ещё не знала». Начальник Генштаба отметил, что система мoбилизационной подготовки в стране «oказалась не пoлностью адаптирована под нoвые современные экономические отношения», и поэтому «пришлось всё исправлять на хoду».

    «Нашей стране и её Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад», — резюмировал также он.

    «Фонтанка» писала, что о назначении начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова новым командующим Объединённой группировкой войск, участвующих в спецоперации на Украине, вместо Сергея Суровикина, стало известно 11 января.

    Подробнее о кадровых перестановках в системе управления СВО на Украине читайте в нашем материале.

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