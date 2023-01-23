Сместивший Суровикина Герасимов дал первое интервью в новом статусе

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов дал первое интервью после назначения на должность командующего Объединённой группировкой войск, участвующих в спецоперации на Украине. По его словам, в Генштабе «принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных верховным главнокомандующим, а также по обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз». Интервью Герасимова 23 января публикуют «Аргументы и факты».



Герасимов, в частности, отметил, что «такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия ещё не знала». Начальник Генштаба отметил, что система мoбилизационной подготовки в стране «oказалась не пoлностью адаптирована под нoвые современные экономические отношения», и поэтому «пришлось всё исправлять на хoду».

