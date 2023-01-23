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    «Они все не пальцем деланные». Потанин рассказал, нужно ли конфисковывать имущество у покинувших страну россиян

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    Глава «Норникеля» Владимир Потанин выступает против конфискации имущества у россиян, уехавших за границу. Он полагает, что эти люди — сила России, а не слабость, поскольку производят нужный продукт, которого стране «катастрофически не хватает».

    «Уехали программисты, сейчас идет дискуссия, пускать ли их обратно… у них, наверное, на это были какие-то причины. Но большинство из них продолжают работать на нашу страну, экономику, компании. Кто-то из них вернется, кто-то нет. Зачем же их отталкивать и гнать? Они наймутся в другие компании, они все не пальцем деланные», — рассказал Потанин 23 января в интервью РБК.

    Потанин отметил, что на собственное программное обеспечение в России приходится только 20 %. Чтобы сократить этот разрыв и восстановить экономику, которой нанесли ущерб санкции, нужны люди. Поэтому, по словам Потанина, нужно уважительно отнестись к убеждениям уехавших, даже если они «не нравятся более патриотично настроенным людям». Также глава «Норникеля» напомнил, что у молодежи «тоже рушатся представления о том, как мир устроен».

    «У нас страна очень привержена общинным, ортодоксальным традициям. Мы же не падки, например, на всякие новомодные тренды — я так политкорректно скажу — в вопросах брака и семьи. И твердо на этом стоим. Почему мы думаем, что можно по-другому относиться к таким фундаментальным институтам, как собственность или уважение личности человека?» — добавил он.

    Также Потанин считает, что в России не нужно национализировать иностранные активы — страна «получила от этого прививку в 1917-м».

    Недавно вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать недвижимость покинувших страну россиян для предоставления жилья детям-сиротам.

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    Владимир ПотанинНорникель
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