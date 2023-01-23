«Они все не пальцем деланные». Потанин рассказал, нужно ли конфисковывать имущество у покинувших страну россиян

Глава «Норникеля» Владимир Потанин выступает против конфискации имущества у россиян, уехавших за границу. Он полагает, что эти люди — сила России, а не слабость, поскольку производят нужный продукт, которого стране «катастрофически не хватает».



«Уехали программисты, сейчас идет дискуссия, пускать ли их обратно… у них, наверное, на это были какие-то причины. Но большинство из них продолжают работать на нашу страну, экономику, компании. Кто-то из них вернется, кто-то нет. Зачем же их отталкивать и гнать? Они наймутся в другие компании, они все не пальцем деланные», — рассказал Потанин 23 января в интервью РБК.