«Свою прививку получили в 1917-м». Потанин рассказал, нужна ли России национализация активов

России не нужна национализация иностранных активов — это разрушает инвестиционный климат той юрисдикции, где это происходит. Об этом заявил глава «Норникеля» Владимир Потанин, напомнив об опыте 1917 года.



«Надо учиться на чужих ошибках. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. Неуважение к личным свободам людей и праву собственности привело по совокупности к плохим последствиям. От этого надо просто уметь воздержаться», — отметил он 23 января в эфире телеканала «РБК» (цитата по ТАСС).

Бизнесмен считает, что вместо конфискации и национализации нужно развивать инвестиционный климат и замещать иностранные инвестиции отечественными и из дружественных стран.