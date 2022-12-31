Минфин определил, на каких условиях компании из «недружественных» стран смогут выходить из российских активов

В России определены условия, которые будут учитываться при выдаче компаниям из «недружественных» стран разрешений на выход из российских активов. Об этом говорится в выписке из протокола заседания подкомиссии правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, опубликованной Минфином.
Условия перечислены следующие:
- наличие независимой оценки рыночной стоимости активов;
- продажа активов с дисконтом не менее 50% от рыночной стоимости;
- установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников);
- наличие рассрочки платежа на 1-2 года и (или) обязательство по направлению в федеральный бюджет минимум 10% от суммы сделки.
Кроме того, в документе говорится, что подкомиссия приняла к сведению информацию Минфина и Банка России, связанную с выдачей разрешений на выплату прибыли (дивидендов) иностранным акционерам. Для таких случаев названы следующие условия:
- размер выплачиваемой прибыли (дивидендов) составляет не более 50% от размера чистой прибыли за предыдущий год;
- учет результатов ретроспективного анализа выплаты прибыли (дивидендов) за прошлые периоды;
- готовность иностранных участников (акционеров) организации продолжать коммерческую деятельность на территории РФ;
- учет позиций федеральных органов исполнительной власти и Банка России об оценке значимости деятельности организации и ее влияния на технологический и производственный суверенитет РФ, социально-экономическое развитие РФ и субъектов;
- установление федеральными органами исполнительной власти ежеквартальных ключевых показателей эффективности для организаций;
- возможность выплаты прибыли (дивидендов) на квартальной основе, если организация выполняет установленные ключевые показатели эффективности.
Ранее президент РФ Владимир Путин разрешил платить покупателям из «недружественных» стран за газ иностранной валютой – но только если речь идет о взыскании или погашении.