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    Путин разрешил платить иностранной валютой за газ покупателям из недружественных стран. Но не всем

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    Расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран возможны, но только в том случае, когда речь идет о взыскании или погашении задолженности. Об этом гласит указ, президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    «Специальный счет российского поставщика открывается в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку природного газа», – гласит документ.

    В тот момент, когда средства зачисляются на специальный счет, задолженность считается погашенной. При этом, погашение не станет основанием для возобновления поставок с российской стороны в том случае, если иностранный покупатель не соблюдает соответствующий порядок.

    Напомним, с 1 апреля 2022 года, согласно указу Владимира Путина, действует специальный порядок оплаты природного газа из России для недружественных стран. Платить они должны в рублях.

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    Комментарии 6

    MAGDANOZA31 Дек 2022 в 00:01
    Шапито.
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