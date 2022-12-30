Путин разрешил платить иностранной валютой за газ покупателям из недружественных стран. Но не всем

Расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран возможны, но только в том случае, когда речь идет о взыскании или погашении задолженности. Об этом гласит указ, президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



«Специальный счет российского поставщика открывается в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку природного газа», – гласит документ.

В тот момент, когда средства зачисляются на специальный счет, задолженность считается погашенной. При этом, погашение не станет основанием для возобновления поставок с российской стороны в том случае, если иностранный покупатель не соблюдает соответствующий порядок.