Илья Трабер простил врача, который напал на него в салоне самолета. Причина — в женщине

Бизнесмен Илья Трабер принял извинения медика и культуриста Анвара Ниязова. Того накануне выпустили из СИЗО, а в скором времени и уголовное дело прекратят. Это выяснила «Фонтанка» 21 января.



Как рассказал адвокат Трабера Игорь Сочиянц, основным мотивом для примирения стало обращение матери обвиняемого. Пожилая женщина из Туркменистана смогла подобрать такие слова, которые фактически положили конец уголовному делу. Илья Трабер через защитника подал заявление о прекращении производства в связи с примирением сторон.

