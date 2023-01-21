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    Илья Трабер простил врача, который напал на него в салоне самолета. Причина — в женщине

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    Бизнесмен Илья Трабер принял извинения медика и культуриста Анвара Ниязова. Того накануне выпустили из СИЗО, а в скором времени и уголовное дело прекратят. Это выяснила «Фонтанка» 21 января.

    Как рассказал адвокат Трабера Игорь Сочиянц, основным мотивом для примирения стало обращение матери обвиняемого. Пожилая женщина из Туркменистана смогла подобрать такие слова, которые фактически положили конец уголовному делу. Илья Трабер через защитника подал заявление о прекращении производства в связи с примирением сторон.

    Конфликт между медиком и бизнесменом произошел в экономклассе «Аэрофлота» на пути из Москвы в Петербург. Началось всё с фразы Трабера, медик и культурист Ниязов подключил кулаки.

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    Илья Трабер
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    Комментарии 16

    своих не бросаем21 Янв 2023 в 15:26
    Как выяснил ВЧК-ОГПУ, легендарный персонаж 90-х Илья Ильич Трабер по прозвищу Антиквар не зря совершил экстренную поездку в Москву, во время которой сосед по эконом-классу нанес ему травмы. Трабер оперативно решал судьбу Александра Травникова, о снятии которого с должности начальника петербургского университета МВД в результате коррупционных нарушений, ВЧК-ОГПУ писал 1 декабря. Сегодня был подготовлен проект указа о назначении Травникова на новую должность. Причем должность эта весьма высока, ведь указ о назначении будет подписывать сам президент.

    Насколько хорошо Трабер и аппаратчики смогли замылить коррупционные огрехи Травникова и как на это посмотрит Путин - покажет время. Возможно, подписание указа произойдет уже в этот четверг, а может указ неподписанный ляжет под сукно.

    В конце декабря коллеги подробно описали экстренную поездку в Москву Ильи Трабера.  Как оказалось, он отправился в столицу, чтобы выбить назначение для Александра Травникова -  внука своего сподвижника времен распада СССР. Дедом Александра является влиятельный генерала милиции Василий Николаевич Травников, с которым много общих дел ранее вел Илья Трабер.

    Поездка в Москву была настолько экстренной, что Илья Ильич был вынужден лететь обратно в эконом классе по соседству с Анваром Ниязовым.
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