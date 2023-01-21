Захватчик банка, требовавший Бузову, переквалифицировался в лжеминеры. Теперь всё ради Настеньки

В Нижневартовске на 2 месяца арестовали Алексея Барышникова. Того самого, который в 2020 году захватил заложников в отделении банка на Земляном Валу в Москве и просил встречи с Ольгой Бузовой. Суд тогда признал мужчину невменяемым и отправил лечиться. Судя по всему, не помогло.
Как сообщает 21 января окружной телеканал «Мегаполис», в этот раз в отношении Барышникова возбуждено дело о лжеминировании. В четверг он начал по телефону сообщать о бомбах в городских ТЦ, называя это игрой. Шутника быстро вычислили и приехали в гости. Журналистке телеканала он сообщил, что Бузова осталась в прошлом, теперь у него другая муза — Настенька.