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    Захватчик банка, требовавший Бузову, переквалифицировался в лжеминеры. Теперь всё ради Настеньки

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    В Нижневартовске на 2 месяца арестовали Алексея Барышникова. Того самого, который в 2020 году захватил заложников в отделении банка на Земляном Валу в Москве и просил встречи с Ольгой Бузовой. Суд тогда признал мужчину невменяемым и отправил лечиться. Судя по всему, не помогло.

    Как сообщает 21 января окружной телеканал «Мегаполис», в этот раз в отношении Барышникова возбуждено дело о лжеминировании. В четверг он начал по телефону сообщать о бомбах в городских ТЦ, называя это игрой. Шутника быстро вычислили и приехали в гости. Журналистке телеканала он сообщил, что Бузова осталась в прошлом, теперь у него другая муза — Настенька.

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    НижневартовскОльга БузоваЛжеминер
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