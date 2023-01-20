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    В Петербурге снова начнут продавать «Подорожники» в виде брелоков

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    В Петербурге в скором времени в продаже снова появятся проездные «Подорожник» в виде брелоков. Как стало известно «Фонтанке» 20 января, подведомственное комитету по транспорту ГКУ «Организатор перевозок» планирует закупить более 332 тысяч штук.

    Фото: Комитет по транспорту
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    На приобретение брелоков планируется потратить 32,2 млн рублей.

    Брелок имеет размеры 51x24,66 мм и отверстие для крепления. Его функционал ничем не отличается от «большого» «Подорожника». Стоимость брелока будет известна позднее.

    Из продажи «Подорожники» в мини-варианте исчезли в сентябре прошлого года.

    Фото: Комитет по транспорту

    «Подорожники» в форм-факторе брелока реализуются в Петербурге с 2016 года — тогда «Организатор перевозок» впервые закупил 5500 штук бесконтактных электронных пластиковых брелоков для использования в качестве носителей проездных документов. За этот период было продано почти 400 тысяч брелоков.

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