В Петербурге снова начнут продавать «Подорожники» в виде брелоков

В Петербурге в скором времени в продаже снова появятся проездные «Подорожник» в виде брелоков. Как стало известно «Фонтанке» 20 января, подведомственное комитету по транспорту ГКУ «Организатор перевозок» планирует закупить более 332 тысяч штук.

На приобретение брелоков планируется потратить 32,2 млн рублей.

Брелок имеет размеры 51x24,66 мм и отверстие для крепления. Его функционал ничем не отличается от «большого» «Подорожника». Стоимость брелока будет известна позднее.

Из продажи «Подорожники» в мини-варианте исчезли в сентябре прошлого года.