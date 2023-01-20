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    Суд в Петербурге не стал отправлять в изолятор семьянина, на которого разозлился Бастрыкин

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    Красногвардейский районный суд попытался понять следствие, требовавшее ареста для обвиненного в истязании несовершеннолетней петербуржца. Но доказательств не хватило.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 20 января, СК уверял, что Евгений Третьяков не только ночью 15 января во время ссоры с гражданской женой несколько раз ударил палкой из гардероба её дочь. Но и регулярно был с ней жесток и применял насилие к ней в ходе совместной жизни с 2010 года по сей день.

    На суде было отмечено, что мужчине предъявили обвинение и вину он признал.

    Однако на заседании и сам Третьяков, и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следствия об аресте.

    Суд выслушал всех и пришел к выводу, что совокупность представленных доказательств не подтверждает обоснованность выдвинутого органами предварительного следствия подозрения в причастности Третьякова к совершению инкриминируемого ему деяния. И потому в удовлетворении ходатайства отказал.

    «Фонтанка» писала, что конфликт в семье произошел, когда её глава пришел домой нетрезвым. В ссору с супругой вмешалась её дочь-подросток. Ей досталось несколько ударов металлической палкой, которую мужчина якобы взял в гардеробе.

    Дело было возбуждено после того, как на этом настоял и дал поручение глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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