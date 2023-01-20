Суд в Петербурге не стал отправлять в изолятор семьянина, на которого разозлился Бастрыкин

Красногвардейский районный суд попытался понять следствие, требовавшее ареста для обвиненного в истязании несовершеннолетней петербуржца. Но доказательств не хватило.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 20 января, СК уверял, что Евгений Третьяков не только ночью 15 января во время ссоры с гражданской женой несколько раз ударил палкой из гардероба её дочь. Но и регулярно был с ней жесток и применял насилие к ней в ходе совместной жизни с 2010 года по сей день.



На суде было отмечено, что мужчине предъявили обвинение и вину он признал.

