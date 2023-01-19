Правительство РФ утвердило положение о контроле за деятельностью иноагентов. Соответствующий документ 19 января опубликован на интернет-портале правовой информации.



«Задачами государственного контроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требования законодательства об иностранных агентах», — сказано в тексте. Положение состоит из четырех разделов и 58 пунктов.



Как уточняет ТАСС, среди нововведений — разрешение Минюсту посещать мероприятия иноагентов в качестве контроля. Плановые проверки в отношении иноагентов должны проводиться не чаще раза в год со сроком планирования до 1 ноября. Если по их итогам будут выявлены нарушения, то иноагенту выдается предписание об их устранении, а также может быть составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, Минюст по результатам проверки может ходатайствовать в суде о запрете деятельности общественного объединения: работающего без юридического лица и о ликвидации юрлица, а самому иноагенту могут запретить деятельность в России.