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    Правительство РФ утвердило положение о контроле за деятельностью иноагентов

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    Правительство РФ утвердило положение о контроле за деятельностью иноагентов. Соответствующий документ 19 января опубликован на интернет-портале правовой информации.

    «Задачами государственного контроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требования законодательства об иностранных агентах», — сказано в тексте. Положение состоит из четырех разделов и 58 пунктов.

    Как уточняет ТАСС, среди нововведений — разрешение Минюсту посещать мероприятия иноагентов в качестве контроля. Плановые проверки в отношении иноагентов должны проводиться не чаще раза в год со сроком планирования до 1 ноября. Если по их итогам будут выявлены нарушения, то иноагенту выдается предписание об их устранении, а также может быть составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, Минюст по результатам проверки может ходатайствовать в суде о запрете деятельности общественного объединения: работающего без юридического лица и о ликвидации юрлица, а самому иноагенту могут запретить деятельность в России.

    Положение утвердили в соответствии с Законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который был принят в июле и ввел для иноагентов новые запреты. Им больше нельзя преподавать в школах и вузах, работать на госслужбе, быть членами избирательных комиссий и организаторами любых публичных мероприятий, включая протестные, и не только. Подробнее о законе читайте в материале «Фонтанки».

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