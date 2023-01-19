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    Вахтанга Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси

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    В Тбилиси простились с грузинским актёром и певцом Вахтангом Кикабидзе. В четверг его похоронили на Верийском кладбище столицы рядом с матерью. Об этом 19 января сообщает ТАСС.

    Гроб с его телом примерно в 14:00 по мск вынесли из большого зала местной филармонии после проведения гражданской панихиды, и понесли на кладбище. Сотни людей перекрыли проспект Меликишвили и попрощались с Кикабидзе с овациями.

    До этого гроб с телом Кикабидзе разместили в большом зале на сцене — его накрыли флагами Грузии и Украины. На заднем плане опустили большой экран, где показывали отрывки из фильмов с участием актёра. Кроме того, присутствовавшие могли слышать песни, которые он исполнял.

    Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января после долгой болезни. Ему было 84 года. Подробнее о жизненном и творческом пути актера читайте на «Фонтанке».

    Вахтанг Кикабидзе — лауреат Государственной премии СССР (1978), народный артист Грузии (1980). Награждён орденом Чести (1994, Грузия), орденом Вахтанга Горгасала III (Грузия), орденом Николая Чудотворца (1994, Украина), орденом Победы имени Святого Георгия (2008, Грузия), орденом Дружбы (2008, Россия, от ордена отказался) и др.

    С начала 1980-х годов до 2008 года около 30 лет Кикабидзе жил и работал в России, где был весьма популярен, с аншлагом давал многочисленные сольные концерты в разных российских городах.

    В качестве киноактёра Кикабидзе более всего известен по главной роли в фильме «Мимино» (1977), где он сыграл лётчика Валентина Мизандари, решившего уйти в большую авиацию, но тоскующего по родным краям.

    Депутат парламента Грузии VII созыва.

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