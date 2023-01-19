Вахтанга Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси

В Тбилиси простились с грузинским актёром и певцом Вахтангом Кикабидзе. В четверг его похоронили на Верийском кладбище столицы рядом с матерью. Об этом 19 января сообщает ТАСС.
Гроб с его телом примерно в 14:00 по мск вынесли из большого зала местной филармонии после проведения гражданской панихиды, и понесли на кладбище. Сотни людей перекрыли проспект Меликишвили и попрощались с Кикабидзе с овациями.
До этого гроб с телом Кикабидзе разместили в большом зале на сцене — его накрыли флагами Грузии и Украины. На заднем плане опустили большой экран, где показывали отрывки из фильмов с участием актёра. Кроме того, присутствовавшие могли слышать песни, которые он исполнял.
Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января после долгой болезни. Ему было 84 года. Подробнее о жизненном и творческом пути актера читайте на «Фонтанке».