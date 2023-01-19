Чокеры и боди против белых ночнушек. Как петербуржцы на Крещение купались

В крещенских купаниях в Петербурге участвовала весьма разношерстная публика: и по возрасту, и по стилю. Как горожане приобщались к празднику, 19 января показывает фотокорреспондент «Фонтанки».
Окунуться пришли и молодые, и пожилые горожане, а кое-кто привез с собой и младенца в коляске — не участвовать, а наблюдать. Контрасты проявлялись и в нарядах: одна девушка ныряла в классической белой ночнушке, а другая облачилась в черное боди с чокером.
Как писала «Фонтанка», только к полудню четверга обряд омовения в Петербурге совершили уже более 13 тысяч человек. Мы показывали, как первые смельчаки покоряли проруби на фоне салюта.