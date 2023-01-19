Хотя бы научиться сидеть. Петербуржцу после тяжёлой травмы нужна помощь

Из-за трагической случайности 29-летний Максим получил травму позвоночника и оказался лежачим инвалидом. О его будущем врачи говорят с осторожностью. Сейчас главное — как можно скорее начать реабилитацию, чтобы он смог хотя бы пошевелить руками и садиться. Но получить помощь по ОМС Максим пока не может. А платить за лечение семья не в состоянии.

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Баданин Максим, 29 лет, Санкт-Петербург.

Закрытая травма позвоночника с нарушением проводимости спинного мозга.

Требуется реабилитация. Стоимость 319 525 рублей.



У Максима в прошлом осталась его любимая профессия бортпроводника, небо, путешествия и профессиональный спорт: волейбол и баскетбол. В настоящем — жизнь беспомощного инвалида, почти полностью парализованного, который не может даже пошевелить рукой.

Трагедия произошла в августе 2022 года. Экипаж в перерыве между рейсами отдыхал в одном из отелей Антальи. Проходя мимо бассейна, Максим поскользнулся и упал в воду. Очнулся он только в реанимации, но не мог вспомнить, что произошло, и не понимал, почему не может пошевелиться — ниже груди тела не чувствовал.



Оказалось, что при падении молодой человек получил серьёзную травму шейного отдела позвоночника. Ему провели несколько сложнейших операций.

О случившемся сообщили родителям. Авиакомпания, где работал Максим, оплатила их перелёт, лечение и пребывание в больнице, помогла организовать транспортировку домой, в Петербург. Сразу же по возвращении молодого человека госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Здесь взяли анализы, оказали необходимую помощь и научили мать уходу за лежачим пациентом.



Сейчас Максим дома. Он полностью прикован к постели и не может делать абсолютно ничего. Все заботы легли на маму. Ей даже пришлось уволиться с работы, поскольку необходимо быть с сыном 24/7.

Врачи не дают никаких прогнозов, но уверяют, что будущее Макса зависит от реабилитации. И начинать её надо как можно скорее — это увеличит шансы на возвращение работоспособности рук, а также Максим сможет научиться самостоятельно сидеть.

По ОМС получить помощь молодой человек пока не может. Процесс оформления инвалидности долгий, а время уходит. Оплатить услуги реабилитационного центра, где могут помочь парню, семье тоже не под силу — единственный кормилец теперь отец Максима. Но его небольшой доход уходит на средства гигиены, расходники и лекарства. А ещё предстоит приобрести инвалидную коляску.



Родители Макса обратились в петербургский благотворительный фонд «Помощь», который оказывает поддержку не только детям, но и взрослым. Фонд открыл сбор.

«Этот курс реабилитации не последний. Прежде чем Максим встанет на ноги, ему придётся пройти долгий и трудный путь. Он к этому готов. Сейчас главная задача — стать более самостоятельным, чтобы облегчить жизнь своим близким. Главная мечта — пусть в инвалидной коляске, но выбраться из четырёх стен на улицу. Мы просим вас поддержать нашего подопечного, дать ему возможность попасть на реабилитацию и сделать первые шаги на пути к полноценной жизни», — говорят в фонде.

