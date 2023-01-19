Один случай на миллион. Как окунуться в купель, чтобы не повторить трагедию на реке Оредеж

С момента трагедии на реке Оредеж прошел год: женщина прыгнула в самодельную купель в Гатчинском районе Ленобласти и утонула. Спасатели смогли найти тело не сразу.
Тогда по социальным сетям распространилось жуткое видео: 40-летняя мать двоих детей ныряет в прорубь на глазах у близких и не выныривает. Женщину затянуло под лёд. За кадром — растерянность тех, кто находился рядом. В том числе детей.
«В случае с Оредежем произошло соединение несоединимых факторов. Быстрое течение, прорубь самодельная, без лестницы и перил вроде бы (не те, что официально делают). Плюс способ погружения — прыгнула, а не окунулась. Но соблюдать меры осторожности нужно всегда», — рассказал «Фонтанке» эксперт-криминалист.
Тело погибшей было обнаружено 10 дней спустя силами спасателей и волонтеров. В поисках использовались дроны и инфракрасные камеры.
Для того чтобы избежать трагедии, нужно следовать ряду простых правил:
- использовать только официальные места с оборудованными купелями;
- растереть кожу перед погружением;
- не нырять в воду вниз головой;
- если нет закалки, находиться в воде лучше не более 1 минуты;
- сразу после — насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.
И, самое главное, купание в купели ни в коем случае нельзя совмещать с алкоголем. Это не только не одобряется церковью, но и может привести к фатальным последствиям. Отогреваться после проруби лучше всего горячим чаем.