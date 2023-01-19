В Петербурге курьер с подростком дрались за новый айфон. В больнице оба

Полиция Невского района Петербурга расследует нападение на курьера в Невском районе Петербурга. Чужой смартфон он отстаивал со слезами на глазах и сам схватил преступника.



О задержании вора во дворе на Цимбалина, 46, полицейским накануне в одиннадцатом часу вечера сообщила женщина, стало известно «Фонтанке» 19 января. Подоспевшая после её звонка следственно-оперативная группа застала на месте 22-летнего курьера и юношу 17 лет, живущего в получасе ходьбы.

Старший объяснил, что вечером среды вёз iPhone 13, но заказчик при встрече вместо карточки распылил газовый баллончик. Схватка закончилась не в пользу последнего.