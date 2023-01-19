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    В Петербурге курьер с подростком дрались за новый айфон. В больнице оба

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    Полиция Невского района Петербурга расследует нападение на курьера в Невском районе Петербурга. Чужой смартфон он отстаивал со слезами на глазах и сам схватил преступника.

    О задержании вора во дворе на Цимбалина, 46, полицейским накануне в одиннадцатом часу вечера сообщила женщина, стало известно «Фонтанке» 19 января. Подоспевшая после её звонка следственно-оперативная группа застала на месте 22-летнего курьера и юношу 17 лет, живущего в получасе ходьбы.

    Старший объяснил, что вечером среды вёз iPhone 13, но заказчик при встрече вместо карточки распылил газовый баллончик. Схватка закончилась не в пользу последнего.

    В полиции готовятся возбудить уголовное дело, но перед задержанием юношу предстоит подлечить. Его увезли в детскую больницу с подбитым глазом в состоянии средней степени тяжести.

    Курьер поступил в другую больницу с раной на лбу и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

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