Трое иностранцев задержаны после нападения на «брата» в Петербурге. Его лишили чести и денег

Рассказ иностранца о бесчестье на петербургской автомойке привёл оперативников уголовного розыска Кировского района к его землякам. В камере родственники, стало известно «Фонтанке» 19 января.
Не прошло и суток после обращения в полицию 22-летнего шеф-повара ресторана доставки, как на Выборгском шоссе, 19, был задержан 55-летний гражданин Таджикистана. Вскоре оперативники нагрянули в квартиру на проспекте Луначарского, где живут двое его сыновей 28 и 26 лет.
Братьев и их отца доставили в отдел и отправили в камеру для задержанных. Пока с протоколом о мелком хулиганстве. Возбуждение уголовного дела, вероятно, вопрос времени.
По предварительным данным, ранее семейство внимания сотрудников правоохранительных органов не привлекало. Все трое состоят на миграционном учёте, отец уже получил вид на жительство. Его сыновья, если верить их соцсетям, получали высшее образование в Петербурге.
О своих злоключениях приехавший из Таджикистана повар рассказывал полиции 17 января. По словам молодого человека, он имел неосторожность сесть в автомобиль к едва знакомым людям, после чего оказался с футболкой на голове на какой-то автомойке, где подвергся сексуальному насилию и лишился денег, рюкзака, телефона и паспорта. Сотрудникам он заявил, что напали на него шестеро.