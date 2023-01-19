Трое иностранцев задержаны после нападения на «брата» в Петербурге. Его лишили чести и денег

Рассказ иностранца о бесчестье на петербургской автомойке привёл оперативников уголовного розыска Кировского района к его землякам. В камере родственники, стало известно «Фонтанке» 19 января.



Не прошло и суток после обращения в полицию 22-летнего шеф-повара ресторана доставки, как на Выборгском шоссе, 19, был задержан 55-летний гражданин Таджикистана. Вскоре оперативники нагрянули в квартиру на проспекте Луначарского, где живут двое его сыновей 28 и 26 лет.



Братьев и их отца доставили в отдел и отправили в камеру для задержанных. Пока с протоколом о мелком хулиганстве. Возбуждение уголовного дела, вероятно, вопрос времени.

