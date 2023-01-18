Hyundai попал под эвакуатор. На Садовой в аварии пострадали мужчина и ребенок

На Садовой улице машина не пропустила эвакуатор, и ее передняя часть превратилась в груду металла. По предварительным данным, пострадали мужчина и ребенок.
Авария произошла на перекрестке с набережной Крюкова канала, рассказали 18 января «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 36-летний водитель Hyundai Solaris при повороте не пропустил эвакуатор марки Hyundai.
Пострадали 37-летний водитель эвакуатора, состояние которого оценили как среднетяжелое, и семилетний ребенок – он отделался легкими повреждениями. Полиция ведет проверку.