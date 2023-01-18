Жители Ленобласти пожаловались на машины, паркующиеся у реки Оредеж на Крещение. Их услышали

Жители Гатчинского района Ленобласти рассказали Росприроднадзору, что у реки Оредеж во время крещенских купаний паркуются машины. Они волнуются, что из-за этого на пляже Шудибиль загрязняется вода.



Ведомство жалобу восприняло серьезно, следует из публикации от 18 января. Администрации Вырицкого городского поселения рекомендовали принять меры, чтобы избежать экологических нарушений.



«Требованиями Водного кодекса… запрещается в границах водоохранных зон движение и стоянка транспортных средств, за исключением специальных транспортных средств, вне дорог и стоянок на дорогах, а также в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие», — отмечают в Росприроднадзоре.

