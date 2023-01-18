От симпатии до ненависти. В Петербурге вынесли приговор хулигану, который махал дубинкой перед лицом девушки за отказ в знакомстве

Прокуратура в Петербурге поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который размахивал дубинкой перед лицом девушки. Он взялся за оружие, получив от неё отказ в знакомстве. О случившемся 18 января сообщили в Telegram-канале ведомства.

Неудачную беседу с петербурженкой он завязал в ночь с 29 на 30 июня 2021 года у дома 28/1 на Товарищеском проспекте. За пострадавшую вступился прохожий, но усмирить агрессора ему оказалось не по силам — тот ударил его по спине. Свою ярость подсудимый направил и на двух других незнакомцев, в ход пошёл нож.

Мужчина признал свою вину, но только частично. Он пояснил, что не помнит всех деталей, потому что был пьян.



«Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — добавили в пресс-службе. Приговор пока не вступил в законную силу.

