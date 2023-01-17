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    В Петербурге мужчина отбил трубой нападки 16-летней падчерицы и получил статью об истязании

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    Следственный комитет квалифицировал как истязание удары металлической перекладиной, полученные школьницей в Петербурге. Задержан отчим, на защиту которого вставала мать девочки.

    Дело по статье 117 УК возбуждено по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина, сообщили в петербургском СК 17 января. Ход и результаты расследования поставила на контроль прокуратура Красногвардейского района.

    34-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

    «Фонтанка» рассказывала, что школьницу с травмами головы и плеча увезли из квартиры на Заневском проспекте, где она живёт вместе с матерью и её сожителем.

    По предварительным данным, ночью 15 января вернувшийся в подпитии мужчина поругался с гражданской женой и начал размахивать металлической перекладиной из гардероба, когда на него бросилась дочь женщины.

    Со слов матери, переходный возраст у 16-летней дочери проходит непросто, но до этого агрессии со стороны супруга не было.

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    Комментарии 1

    Zdobsi17 Янв 2023 в 17:19
    Надо разбегаться в разные стороны и не жить вместе и не доводить до того, чтобы кого-то бить. Дичь какая то.
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