В Петербурге мужчина отбил трубой нападки 16-летней падчерицы и получил статью об истязании

Следственный комитет квалифицировал как истязание удары металлической перекладиной, полученные школьницей в Петербурге. Задержан отчим, на защиту которого вставала мать девочки.
Дело по статье 117 УК возбуждено по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина, сообщили в петербургском СК 17 января. Ход и результаты расследования поставила на контроль прокуратура Красногвардейского района.
34-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
«Фонтанка» рассказывала, что школьницу с травмами головы и плеча увезли из квартиры на Заневском проспекте, где она живёт вместе с матерью и её сожителем.
По предварительным данным, ночью 15 января вернувшийся в подпитии мужчина поругался с гражданской женой и начал размахивать металлической перекладиной из гардероба, когда на него бросилась дочь женщины.
Со слов матери, переходный возраст у 16-летней дочери проходит непросто, но до этого агрессии со стороны супруга не было.