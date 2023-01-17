В Петербурге начнут выплачивать спортсменам пособия

В 2023 году члены сборных спортивных команд Петербурга, которые в 2022 году занимали призовые места на чемпионатах России и Спартакиаде, начнут получать выплаты. Инициативу губернатора Заксобрание Петербурга 17 января приняло в первом чтении. За проголосовали 47 депутатов, двое — против.
Как пояснил представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко, представляя законопроект, — это временная мера, которая будет установлена на текущий год. Мера призвана компенсировать спортсменам невозможность участия в международных стартах.
Спортсменам, занявшим призовые места на чемпионатах России, выплата увеличивается до
Занявшим первое место на первенствах России среди юниоров (юниорок) — до
Спортсменам, занявшим первое-третье места на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта (среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста), будут платить по
Спортсмену, который претендует на одну из этих выплат, необходимо иметь регистрацию в Петербурге по месту жительства, либо по месту пребывания, либо быть членом городской физкультурно-спортивной организации или членом сборной команды Петербурга и представлять город на всероссийских стартах.
Как пояснил Сухенко, такие выплаты установлены в большинстве российских регионов.
Законопроект потребует дополнительно выделить на эти цели 350 млн рублей.
Против проголосовали только депутаты фракции «Яблоко». Как отметил замглавы фракции Борис Вишневский, законопроект не содержит никаких расчетов. И добавил, что фракция бы поддержала инициативу, если бы она была направлена на развитие массового спорта.