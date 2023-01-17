В Петербурге начнут выплачивать спортсменам пособия

В 2023 году члены сборных спортивных команд Петербурга, которые в 2022 году занимали призовые места на чемпионатах России и Спартакиаде, начнут получать выплаты. Инициативу губернатора Заксобрание Петербурга 17 января приняло в первом чтении. За проголосовали 47 депутатов, двое — против.



Как пояснил представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко, представляя законопроект, — это временная мера, которая будет установлена на текущий год. Мера призвана компенсировать спортсменам невозможность участия в международных стартах.