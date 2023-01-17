На теннисном Australian Open запретили российский флаг из-за жалоб украинских зрителей

Организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) запретили демонстрацию российского флага, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу турнира.

Изначально такого запрета не было, но его ввели по ходу матча первого круга между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль из-за жалобы украинских зрителей.

Российское посольство в Канберре осудило решение запрет флага.

«Решение о запрете вывешивания флагов России и Белоруссии в рамках чемпионата Austrialian Open — очередной пример недопустимой политизации спорта», — написали в Telegram-канале посольства.