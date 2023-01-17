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    На теннисном Australian Open запретили российский флаг из-за жалоб украинских зрителей

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    3 комментария

    Организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) запретили демонстрацию российского флага, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу турнира.

    Изначально такого запрета не было, но его ввели по ходу матча первого круга между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль из-за жалобы украинских зрителей.

    Российское посольство в Канберре осудило решение запрет флага.

    «Решение о запрете вывешивания флагов России и Белоруссии в рамках чемпионата Austrialian Open — очередной пример недопустимой политизации спорта», — написали в Telegram-канале посольства.

    Напомним, что российские теннисисты были допущены до участия в Открытом чемпионате Австралии, но только под нейтральным флагом.

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    ТеннисСпортРоссийский флаг
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    Комментарии 3

    DEMOMON17 Янв 2023 в 11:41
    Это никакой не теннисный турнир. Скорее пенисный.
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