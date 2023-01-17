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    Семейную пару в Петербурге оштрафовали за сотни детских боди из Турции

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    2 комментария

    Судебные приставы в Петербурге побудили семью выплатить штрафы за нарушение таможенных правил. Они прихватили из Турции одежду для детей, которую не задекларировали по прилёте в Россию. Об этом 17 января сообщает городское ГУ ФССП.

    В чемоданах у супругов нашли 237 боди и 17 платьев, которые, по их объяснениям, были куплены для перепродажи на популярном маркетплейсе. Общая сумма денежного наказания за нарушения составила 63 тыс. руб.

    «Судебный пристав уведомил петербуржцев о возбуждении исполнительных производств и уведомил их о сроках для добровольного исполнения требований исполнительного документа», — говорится в сообщении.

    В итоге в отдел судебных приставов явился глава семьи — с собой он принёс квитанцию, которая подтверждала погашение долга в полном объёме. Товар, как уточняется, оставили владельцам.

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    ПетербургФССПДетская одеждаНезадекларированные товарыНезадекларированный товарПриставыТаможняТаможенный контроль
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    Комментарии 2

    petepburgez17 Янв 2023 в 11:16
    а как же беспошлинный ввоз?
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