Семейную пару в Петербурге оштрафовали за сотни детских боди из Турции

Судебные приставы в Петербурге побудили семью выплатить штрафы за нарушение таможенных правил. Они прихватили из Турции одежду для детей, которую не задекларировали по прилёте в Россию. Об этом 17 января сообщает городское ГУ ФССП.



В чемоданах у супругов нашли 237 боди и 17 платьев, которые, по их объяснениям, были куплены для перепродажи на популярном маркетплейсе. Общая сумма денежного наказания за нарушения составила 63 тыс. руб.



«Судебный пристав уведомил петербуржцев о возбуждении исполнительных производств и уведомил их о сроках для добровольного исполнения требований исполнительного документа», — говорится в сообщении.

