Два миллиона за пост в соцсети. Ростовчанина наказали за реабилитацию нацизма

Жителя Ростова-на-Дону признали виновным в реабилитации нацизма из-за публикации в соцсети. За это ему придется заплатить два миллиона рублей.



О решении 16 января сообщила пресс-служба Ростовского областного суда. Отмечается, что пост мужчина опубликовал в апреле в собственном сообществе во «ВКонтакте». В тексте усмотрели «одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, и ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

В ноябре за публикации во «ВКонтакте» по этой же статье координатор движения «За вынос Ленина» Михаил Налимов получил три года колонии.