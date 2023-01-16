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    Два миллиона за пост в соцсети. Ростовчанина наказали за реабилитацию нацизма

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    Жителя Ростова-на-Дону признали виновным в реабилитации нацизма из-за публикации в соцсети. За это ему придется заплатить два миллиона рублей.

    О решении 16 января сообщила пресс-служба Ростовского областного суда. Отмечается, что пост мужчина опубликовал в апреле в собственном сообществе во «ВКонтакте». В тексте усмотрели «одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, и ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

    В ноябре за публикации во «ВКонтакте» по этой же статье координатор движения «За вынос Ленина» Михаил Налимов получил три года колонии.

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