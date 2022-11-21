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    «Культ сатаны». Лидер движения «За вынос Ленина» получил три года колонии за реабилитацию нацизма

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    Мосгорсуд вынес приговор координатору движения «За вынос Ленина» Михаилу Налимову. Он получил три года колонии за реабилитацию нацизма, сообщает 21 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

    Кроме того, фигуранту на пять лет запретили администрировать интернет-ресурсы.

    Информагентство отмечает, что поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации во «ВКонтакте», где Налимов «размещал изображения с символами Дня Победы, включая георгиевскую ленту, и пририсовывал к ним пентаграммы». Сам же фигурант придерживается консервативно-монархических взглядов и православного фундаментализма. Он считает, что власть в России «находится в руках сатанистов, а символы Победы связаны с культом сатаны».

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