«Культ сатаны». Лидер движения «За вынос Ленина» получил три года колонии за реабилитацию нацизма

Мосгорсуд вынес приговор координатору движения «За вынос Ленина» Михаилу Налимову. Он получил три года колонии за реабилитацию нацизма, сообщает 21 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



Кроме того, фигуранту на пять лет запретили администрировать интернет-ресурсы.



Информагентство отмечает, что поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации во «ВКонтакте», где Налимов «размещал изображения с символами Дня Победы, включая георгиевскую ленту, и пририсовывал к ним пентаграммы». Сам же фигурант придерживается консервативно-монархических взглядов и православного фундаментализма. Он считает, что власть в России «находится в руках сатанистов, а символы Победы связаны с культом сатаны».

