«Не шей мне срок». В Мытищах разбираются, танцевал ли медведь-аниматор с детьми на утреннике под «Вороваек»

Дети в подмосковных Мытищах шли повеселиться в парке, а попали на праздник с блатным оттенком. Аниматор в костюме белого медведя устроил зажигательные танцы под неожиданный аккомпанемент — небезызвестную песню группы «Воровайки».
Видеозаписи с удивительной вечеринки 16 января разлетелись по соцсетям. «Это к нам никакого отношения не имеет, мероприятие было не наше. Это даже не мероприятие было, просто какие-то люди пришли к нам в парк с каким-то медведем, включили какую-то музыку», — заявили «Подъему» местной Единой дирекции парков.
Там добавили, что парк открыт, сцена — тоже общедоступна, а по вечерам там редко проводят организованные программы. Сейчас по камерам пытаются найти тех, кто устроил «концерт», а с охраной ведут беседы.
«На данный момент этот вопрос у нас находится в проработке, мы ищем подтверждение того, что это не фейк, не подставленная музыка», — сообщил телеканалу RTVI пресс-секретарь замглавы администрации городского округа Мытищи.