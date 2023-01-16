Избиение петербургской школьницы металлической трубой станет уголовным делом

В Петербурге возбудят уголовное дело после семейного конфликта, в ходе которого, по предварительным данным, девочку ударили по голове металлической трубой. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.



Глава ведомства Александр Бастрыкин также поручил и.о. руководителя ГСУ по Петербургу Марине Парастаевой представить доклад. Пока идет доследственная проверка.

«Сообщается, что 15 января 2023 года в квартире одного из домов на Заневском проспекте 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта несколько раз ударил металлической палкой 16-летнюю дочь своей сожительницы», — говорится в тексте.

