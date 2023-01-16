Петербургский «Вагонмаш» официально перешел в собственность «Шкоды»

АО «Шкода Транспортейшн А.С.» стало единственным собственником петербургского завода «Вагонмаш». Ранее из совместного с чешской компанией предприятия вышла российская «Синара».



Судя по данным ЕГРЮЛ, сведения о новом владельце были внесены в реестр прямо перед Новым годом. «Шкода Транспортейшн А.С.» зарегистрирована в Пльзене.



До 2020 года «Вагонмаш» принадлежал чешской компании и «Кировскому заводу», но екатеринбургское АО «Синара-Транспортные машины» (СТМ) выкупило долю у петербургского предприятия и довело ее до 50%. Предполагалось, что «Вагонмаш» станет основной площадкой по производству транспорта совместного предприятия «Синара-Шкода». Однако осенью 2022 года СТМ вышла из состава учредителей «Вагонмаша», ее доля c тех пор числилась за самим заводом. Теперь же все 100% официально принадлежат «Шкоде».

