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    Петербургский «Вагонмаш» официально перешел в собственность «Шкоды»

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    АО «Шкода Транспортейшн А.С.» стало единственным собственником петербургского завода «Вагонмаш». Ранее из совместного с чешской компанией предприятия вышла российская «Синара».

    Судя по данным ЕГРЮЛ, сведения о новом владельце были внесены в реестр прямо перед Новым годом. «Шкода Транспортейшн А.С.» зарегистрирована в Пльзене.

    До 2020 года «Вагонмаш» принадлежал чешской компании и «Кировскому заводу», но екатеринбургское АО «Синара-Транспортные машины» (СТМ) выкупило долю у петербургского предприятия и довело ее до 50%. Предполагалось, что «Вагонмаш» станет основной площадкой по производству транспорта совместного предприятия «Синара-Шкода». Однако осенью 2022 года СТМ вышла из состава учредителей «Вагонмаша», ее доля c тех пор числилась за самим заводом. Теперь же все 100% официально принадлежат «Шкоде».

    Что касается самой компании «Синара-Шкода», то из нее, в свою очередь, вышел чешский акционер. Теперь она называется ООО «Синара – Городской рельсовый транспорт» и принадлежит СТМ.

    Петербургский «Вагонмаш» (бывший вагоностроительный завод им. И. Е. Егорова) известен как поставщик составов для метро. Именно он, в частности, производил модель «НеВа», порядка 150 вагонов этой серии до сих пор курсируют в метрополитене. В последний год Смольный и федеральное правительство оформили стратегию обновления подвижного состава в петербургской подземке. В ближайшие годы новые вагоны будут производить и поставлять структуры «Трансмашхолдинга» по лизинговому контракту стоимостью выше 240 млрд рублей. Подробнее о нем читайте на «Фонтанке».

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