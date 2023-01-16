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    Врачи назвали причину смерти актёра из «Папиных дочек», мумифицированное тело которого нашли в Москве

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    Причиной смерти 64-летнего актёра Владимира Ипатова могла стать острая сердечная недостаточность. Об этом со ссылкой на медицинские службы во второй половине дня 16 января сообщает ТАСС.

    Собеседник агентства также добавил, что в связи с наступлением смерти Ипатова около месяца назад на его теле уже появились гнилостные изменения.

    В правоохранительных органах заявили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    «Фонтанка» писала, что актёра Владимира Ипатова (известен по ролям в сериалах «Физрук», «Папины дочки», «Интерны», «Восьмидесятые», также снимался в полнометражной картине «Последний богатырь») нашли мёртвым в его квартире на юго-западе Москвы накануне. Тело было мумифицировано. В полицию обратилась дочь Ипатова, которая рассказала, что её отец перестал выходить на связь. Следов насилия обнаружено не было.

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