Актера из сериалов «Физрук» и «Папины дочки» нашли мертвым в московской квартире

Актера Владимира Ипатова нашли мертвым в квартире на юго-западе Москвы. Об этом 16 января пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



Тело 64-летнего артиста нашла его дочь, которая обратилась в полицию после того, как ее отец перестал выходить на связь. Предварительно, он умер около месяца назад, следов насилия не обнаружено. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы.



Фильмография Владимира Ипатова насчитывает 55 работ. Среди наиболее известных – роли в сериалах «Физрук», «Папины дочки», «Интерны», «Восьмидесятые». Также снимался в полнометражной картине «Последний богатырь».

