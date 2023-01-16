В Омской области глава района подрался с сельским мэром. Темой встречи было строительство церкви

Визит чиновников в деревню Киселево в Омской области завершился дракой. Двое из них не смогли мирно решить, кому разбираться с поломкой водонапорной башни. Об этом 16 января сообщает NGS55.RU.

Поводом для встречи, прошедшей 13 января, стал вопрос благоустройства территории строящейся церкви. В ней участвовали жители деревни, ряд депутатов, глава Знаменского района Сергей Максимов и глава Знаменского поселения Геннадий Андреев.

Хотя предмет обсуждения был иным, речь зашла о ремонте водонапорной башни. На тот момент в деревне уже четыре дня не было воды. Максимов открестился от ответственности и предложил обратиться к главе поселения, вероятно, забыв, что созданное руководителем района МУП «Знаменское ЖКХ» напрямую по договору должно заниматься обеспечением жителей водой.