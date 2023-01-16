Оттепель в Петербурге заставила коммунальщиков хорошенько посолить дороги. За сутки ушло почти 500 тонн

Несколько дней оттепели превратили зимнюю сказку в Петербурге в лёд и воду. Специализированным предприятиям велено уделить пристальное внимание чистоте патрубков, чтобы талая вода уходила в канализацию, а также ликвидировать скользкость: несмотря на плюс, на некоторых поверхностях при соприкосновении с влагой образуется наледь.
Пока одна спецтехника продолжает вывозить с петербургских улиц остатки снега, другая обрабатывает дороги противогололедными материалами. Только за сутки на это ушло 476 тонн песко-соляной смеси и технической соли, сообщает 16 января пресс-служба городского комитета по благоустройству.
Утром понедельника на дороги Петербурга вышло 833 машины дорожных предприятий, а уборкой тротуаров и прочисткой патрубков занимаются 903 работника ручного труда. Еще 866 специалистов и 246 машин работают в зеленых зонах.