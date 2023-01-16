Учения авиации региональной группировки войск стартовали в Белоруссии

Совместные лётно-тактические учения подразделений ВС Белоруссии и России в составе авиационного компонента региональной группировки войск стартовали 16 января. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы Минобороны республики.



Известно, что от российской стороны участие в них принимает воинское формирование Воздушно-космических сил.



Главная цель учения, напомнили в военном ведомстве, — в повышении «оперативной совместимости» при совместном выполнении учебно-боевых задач. Для проведения мероприятия задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооружённых сил Белоруссии.

