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    Учения авиации региональной группировки войск стартовали в Белоруссии

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    Совместные лётно-тактические учения подразделений ВС Белоруссии и России в составе авиационного компонента региональной группировки войск стартовали 16 января. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы Минобороны республики.

    Известно, что от российской стороны участие в них принимает воинское формирование Воздушно-космических сил.

    Главная цель учения, напомнили в военном ведомстве, — в повышении «оперативной совместимости» при совместном выполнении учебно-боевых задач. Для проведения мероприятия задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооружённых сил Белоруссии.

    В Минобороны республики уточнили, что планируется отработать в числе прочих вопросов ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, авиационную поддержку группировок войск, высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.

    Напомним, ранее в военном ведомстве республики сообщили, что совместная с российскими ВС РФ группа войск готова к защите Союзного государства. Замминистра обороны Андрей Жук уточнял, что в дальнейшем страны будут совершенствовать подготовку военных.

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