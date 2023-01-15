«Мы оказались бессильны». Продюсер назвал причину смерти Вахтанга Кикабидзе

Актер и певец Вахтанг Кикабидзе много лет страдал проблемами со здоровьем. Последние дни он находился в клинике, рассказал 15 января журналистам его продюсер Рати Абзианидзе.
«Благодарю врачей и персонал, которые сделали все что могли, но, к сожалению, мы оказались бессильны. Это большая потеря для всех», — сказал он (цитата по РИА Новости).
О смерти Кикабидзе стало известно в воскресенье, 15 января. Он будет захоронен в Тбилиси, в пантеоне писателей и общественных деятелей Мтацминда. Там находятся могилы многих знаменитых людей еще со времен Российской империи — в частности там лежит прах Александра Грибоедова.
Вахтанг Кикабидзе завоевал сердца зрителей благодаря главной роли в фильме «Мимино», где актер сыграл летчика Валентина Мизандари, решившего уйти в большую авиацию, но тоскующего по родным краям. Там же прозвучала самая знаменитая песня в исполнении Кикабидзе — «Чито-гврито». Подробнее о его жизни и творческом пути читайте в материале «Фонтанки».