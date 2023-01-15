Путин — о ходе боев на Украине: Все развивается по плану Минобороны

Президент РФ Владимир Путин заявил о «положительной» динамике спецоперации на Украине. Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, часть разговора была опубликована днем 15 января.



«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генерального штаба. Надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», — отметил глава государства.

