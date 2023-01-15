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    COVID-19

    В Петербурге подросло количество заболевших COVID-19. Смертность чуть снизилась

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    За минувшие сутки в России выявили 4 789 новых случаев COVID-19, говорится в сводке оперштаба от 15 января. Это немного меньше, чем было накануне.

    А вот госпитализация резко снизилась: 489 против 813 вчера. Выздоровели за прошлый день 3 208 человек. Скончались 43 пациента (вчера сообщалось о 46). Всего с начала пандемии в РФ обнаружено 21 856 613 случаев коронавируса.

    В Петербурге тем временем новых заболевших стало больше — 554 положительных анализа на COVID-19. Умерли 9 человек, выздоровели 319. Лидером в ковидной статистике остается Москва, где за сутки выявили 1 376 случаев коронавируса. В столице умерли еще 15 пациентов.

    В России уже обнаружен «кракен» — новая версия коронавируса. Более заразный, более устойчивый к иммунитету. Какие у «кракена» симптомы — читайте в материале «Фонтанки».

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