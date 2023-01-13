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    Артура Смольянинова* и Артемия Троицкого* включили в реестр иноагентов

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    Актер Артур Смольянинов* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. Вместе с ним в обновленном 13 января списке оказались еще шесть человек и одна организация.

    Этот перечень также пополнили журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий*, юрист Анатолий Фурсов*, «оппозиционный священник» Сергей Кирсанов*, журналист Александр Шелест* и экс-координатор пермского штаба Навального** (признаны экстремистской организацией) Сергей Ухов*.

    Кроме того, иностранным агентом признана компания ООО «ТЕНЕС»*.

    Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после резонансного интервью актера Смольянинова об отношении к России и ситуации на Украине.

    * Признан Минюстом РФ иноагентом.

    ** Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.

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