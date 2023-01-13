Артура Смольянинова* и Артемия Троицкого* включили в реестр иноагентов

Актер Артур Смольянинов* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. Вместе с ним в обновленном 13 января списке оказались еще шесть человек и одна организация.



Этот перечень также пополнили журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий*, юрист Анатолий Фурсов*, «оппозиционный священник» Сергей Кирсанов*, журналист Александр Шелест* и экс-координатор пермского штаба Навального** (признаны экстремистской организацией) Сергей Ухов*.

Кроме того, иностранным агентом признана компания ООО «ТЕНЕС»*.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после резонансного интервью актера Смольянинова об отношении к России и ситуации на Украине.