Артура Смольянинова* и Артемия Троицкого* включили в реестр иноагентов

Актер Артур Смольянинов* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. Вместе с ним в обновленном 13 января списке оказались еще шесть человек и одна организация.
Этот перечень также пополнили журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий*, юрист Анатолий Фурсов*, «оппозиционный священник» Сергей Кирсанов*, журналист Александр Шелест* и экс-координатор пермского штаба Навального** (признаны экстремистской организацией) Сергей Ухов*.
Кроме того, иностранным агентом признана компания ООО «ТЕНЕС»*.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после резонансного интервью актера Смольянинова об отношении к России и ситуации на Украине.
* Признан Минюстом РФ иноагентом.
** Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.