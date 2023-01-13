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    В Минобороны Белоруссии заявили, что не собираются закрывать границу для тех, кто не прошел сверку данных военнообязанных

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    Минобороны Белоруссии опровергло слова военного комиссара Брестской области полковника Олега Коновалова о планах якобы ограничить выезд с территории страны. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе ведомства.

    Ранее Коновалов заявил, что с февраля для граждан, которые не прошли сверку учетных данных военнообязанных, могут ввести ограничения на выезд из страны или какие-либо другие меры. Минобороны успокаивает: ничего подобного не планируется.

    «К гражданам Республики Беларусь, которые не прошли проверку учетных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны», — заявили в ведомстве. Там также добавили, что эти граждане могут пройти сверку в удобное время в комиссариатах по месту жительства.

    Сверку учетных данных Минобороны Белоруссии проводило с середины октября 2022 года. 10 января было объявлено о ее завершении. Отмечалось, что граждане «с пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности государства». По данным ведомства, сверку прошли 95% военнообязанных. Оставшиеся же «либо болели, либо находились за границей». При этом в министерстве отмечали, что эти мероприятия не означают «тайной мобилизации».

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