Белорусский военком заявил, что тем, кто не прошел сверку данных военнообязанных, могут ограничить выезд из страны

В Белоруссии могут ограничить выезд из страны для граждан, которые не прошли сверку данных в военкоматах. Об этом 13 января заявил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов. Его комментарий приводит издание «БрестСИТИ».

По словам военкома, в целом по стране сверку прошли 95% военнообязанных, а в Брестской области — 97%. Он добавил, что до конца января военкоматы готовы работать с людьми, которые еще этого не сделали. Для этого нужно обратиться в военный комиссариат.

«С февраля для тех людей, которые не прошли сверку, скорее всего, будут применены ограничения на выезд с территории Республики Беларусь, ну и, возможно, какие-то еще ограничения», — сказал Коновалов.



Сверку учетных данных Минобороны Белоруссии проводило с середины октября 2022 года. 10 января было объявлено о ее завершении. Отмечалось, что граждане «с пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности государства». По данным ведомства, сверку прошли 95% военнообязанных. Оставшиеся же «либо болели, либо находились за границей». При этом в министерстве отмечали, что эти мероприятия не означают «тайной мобилизации».

