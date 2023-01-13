CAS отклонил апелляцию российских клубов о приостановке контрактов легионеров.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне 13 января оставил в силе решение Международной федерации футбола (ФИФА) о возможности иностранных футболистов приостанавливать контракты с российскими клубами и переходить в другие команды. Об этом сообщает пресс-служба CAS.



Против этого решения выступили «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов». Согласно ему, иностранным тренерам и игрокам разрешается приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года, если стороны не достигли взаимной договоренности. Этой опцией уже воспользовалось множество игроков. Например, защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна, который ушел в бразильский «Коринтианс».

